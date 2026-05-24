5月4日、広島県の呉基地で、海上自衛隊・練習艦「かしま」、「やまぎり」が母港の呉を後にしました。これから約半年間にわたる、近海および遠洋練習航海の始まりです。出港に際し、公式X（@Jmsdf_tshq）が投稿した約2分間の動画が、いま多くの人の心を揺さぶっています。



【動画】「後ろ髪引かれても」泣く子どもたちと笑顔で別れる海上自衛隊の隊員たち

「後ろ髪引かれても前へ」 2分間に凝縮された愛

動画に映し出されているのは、任務という「公」の顔から解かれた、乗員たちの父として、夫としての素顔です。赤ちゃんをパパとママで愛おしそうに眺める様子や、パパの首にぎゅっとしがみついて離れない娘さんなど、そこにはさまざまな家族の風景がありました。いよいよ船が出発する瞬間でしょうか。寂しげな表情で、遠ざかる背中に向かって精一杯手を伸ばすお子さんの姿も収められていました。



公式が添えたハッシュタグ「#後ろ髪引かれても前へ」という言葉通り、動画には船の上から見送る家族を捉えた視点や、愛する人たちへ笑顔で手を振る隊員の姿が映し出されています。投稿には、「乗員一同、実習幹部の成長を支え、与えられた任務を完遂し、胸を張って母港・呉に帰ってきます」という力強いメッセージも添えられていました。



日本中から届く「誇り」と「祈り」の声

この投稿には、隊員とその家族を想う温かいコメントが次々と寄せられています。「素晴らしいお写真に涙が出ます」「お嬢ちゃん！パパは本当に凄い人なんだよ」といった声のほか、「いつも日本の海を守ってくれて、ありがとうございます！」「元気なご帰港を心よりお待ちしております！」など、多くの感謝と祈りが綴られました。半年という長い航海。その寂しさを誇りに変えて進む隊員たちを、日本中の人々が温かいエールで見守っています。