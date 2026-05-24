【マウント義姉はお下がりNG！】兄助けて！「前向きに検討」夫の言葉に涙＜第16話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第16話 前向きに検討するよ
【編集部コメント】
夫であるソウイチさんも、マイコさんの兄・スバルさんにはたくさんの恩を感じているようです。そもそもマイコさんと結婚できたのはスバルさんが後押ししてくれたおかげ。その人柄も理解していますし、誠実に返済してくれるだろうというのもわかっています。必要な額が大きいだけにすぐには答えられないようですが……いい返事がもらえるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第16話 前向きに検討するよ
【編集部コメント】
夫であるソウイチさんも、マイコさんの兄・スバルさんにはたくさんの恩を感じているようです。そもそもマイコさんと結婚できたのはスバルさんが後押ししてくれたおかげ。その人柄も理解していますし、誠実に返済してくれるだろうというのもわかっています。必要な額が大きいだけにすぐには答えられないようですが……いい返事がもらえるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子