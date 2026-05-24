?川泰果、日本タイトル4冠は来年へ持ち越し「勝ちたい試合になる」 翌日は全米OP最終予選会へ
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 最終日◇24日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞25歳の?川泰果は、首位と3打差から史上7人目となる日本タイトル4冠を狙って最終日に臨んだが、4バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「73」とスコアを落とし、トータル9アンダー・13位タイで偉業達成には届かなかった。
【写真】タレントの奥様とニッコリ2ショット
ホールアウト後の表情には悔しさがにじんだ。出だしの1番では、グリーン奥からのアプローチの際にボールが動いたことを確認し、同組の選手とも確認したうえでプレーを続行。しかし、結果的に2罰打が科された。自身の球が原因でボールを動かしたことによる1罰打（規則9.4b）に加え、元の位置に戻さずプレーしたことで誤所からのプレー（規則14.7a）が適用された。このホールはダブルボギーとなったが、ボールを元の位置に戻していれば1罰打のボギーで済んでいた。「ルーリング（競技員）を呼ばずにそのまま誤所からプレーしてしまったのは、もったいなかった。罰がつくことは分かっていたので、誤所からの位置ではなくできていたら、1打の罰で済んでいれば、もう少し気持ち的に良かったかなとは思うし、そこは動揺してしまったなと思います」と悔やんだ。さらに3番でボギーを喫したが、その後は粘りを見せる。5番、6番、8番でバーディを奪い、一時は流れを引き戻した。最終的には悔しい結果に終わったものの、3試合ぶりの決勝ラウンド、そして優勝争いの中で得た収穫もあった。その一つがメンタル面だ。今年から、JGAナショナルチーム時代に指導を受けていたメンタルコーチ・菅生貴之氏からのサポートを約2年ぶりに再開。「ボギーが来ても、その後しっかり辛抱してパーを取り続けたりもできていた」と、成長を実感している。一方で課題として挙げたのがショートゲーム。15番、16番、18番では1メートル以内のパットを外し、流れをつかみ切れなかった。「（木下）稜介さんのほうが（パットを）決め切る力がある。古川（龍之介）選手もタップインパーで流れ良く回れるタイプ。まだまだ技術を上げないと。このメジャーのセッティングですごく感じた部分です」。同組の選手、そして大舞台の難セッティングから刺激を受けた。初日は「74」で100位と出遅れたが、そこから巻き返して2日目に20位、3日目には6位にまで浮上。予選落ちの危機から優勝争いに加わった4日間を経て、勝利への思いはさらに強くなった。「『もっと頑張ろう』というのが一番の気持ち。3週ぶりに決勝ラウンドに進めたこの試合をきっかけに、また練習に取り組んでいきたい。来年もここで開催されるので、来年は勝ちたい試合になるかなって思います」と前を向いた。あす25日（月）は、同じ滋賀県の日野ゴルフ倶楽部・キングコースで行われる「全米オープン」（6月18〜21日）の最終予選会に出場する。「1時間ぐらい頭を冷やして、あすに36ホールをどういうプランで（挑むか考えたい）、どれぐらいのスコアになるかは全く予想がつかないですけど、いいプレーができるように頑張りたい」」と見据えた。4日間の悔しさを糧に、海外メジャーへの切符獲得に挑む。（文・高木彩音）
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