【オークス】今村聖奈がJRA女性騎手初のGI制覇！ジュウリョクピエロが樫の女王に輝く



今村聖奈（c）SANKEI

3歳牝馬クラシック第2戦目・第87回オークス（GI）が24日に行われ、5番人気ジュウリョクピエロが激戦を制し、"樫の女王"の座をつかみ取った。

鞍上の今村聖奈騎手（22）にとっては、これがJRA・GI初制覇。さらにJRAの女性騎手としても史上初のGI制覇、歴史的な快挙となる1勝を挙げた。

レースは18頭立てで発走。桜花賞馬スターアニスが二冠を狙って注目を集める中、東京芝2400メートルの長丁場らしく、各馬が折り合いを重視する流れとなった。向正面から徐々にペースが上がると、直線では馬群が横一線の大激戦に。

ジュウリョクピエロが中団待機から直線で馬群を割るようにして鋭い末脚を発揮。ゴール前でドリームコア、ラフターラインズとの競り合いをクビ差制し、勝ちタイム2分25秒6で頂点へ駆け上がった。

2着にはC.ルメール騎手騎乗のドリームコア、3着にはフローラS勝ち馬ラフターラインズが入り、上位3頭がタイム差なしという大接戦。桜花賞を制していた1番人気スターアニスは伸び切れず12着に敗れ、二冠達成はならなかった。

勝利した今村聖奈騎手は、デビュー以来大きな期待を集めてきた若手女性ジョッキー。クラシックの大舞台でついに歴史の扉を開き、競馬ファンからも大きな歓声が送られた。



プレゼンターの倉科カナさんとの握手で笑顔を見せる今村聖奈騎手（c）SANKEI

第87回 オークス（優駿牝馬）（GI）着順

2026年5月24日（日）2回東京10日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 8-16 ジュウリョクピエロ（牝3 今村聖奈）5

2着 6-12 ドリームコア（牝3 C.ルメール）3

3着 8-18 ラフターラインズ（牝3 D.レーン）2

4着 3-5 リアライズルミナス（牝3 津村明秀）10

5着 8-17 スウィートハピネス（牝3 高杉吏麒）11

6着 1-2 レイクラシック（牝3 M.ディー）12

7着 7-13 エンネ（牝3 坂井瑠星）4

8着 2-3 アランカール（牝3 武豊）6

9着 7-15 アンジュドジョワ（牝3 岩田望来）7

10着 5-9 トリニティ（牝3 西村淳也）9

11着 2-4 ロングトールサリー（牝3 戸崎圭太）14

12着 5-10 スターアニス（牝3 松山弘平）1

13着 7-14 ソルパッサーレ（牝3 浜中俊）15

14着 6-11 アメティスタ（牝3 横山武史）13

15着 4-8 スマートプリエール（牝3 原優介）8

16着 1-1 ミツカネベネラ（牝3 横山和生）18

17着 3-6 ロンギングセリーヌ（牝3 石橋脩）16

18着 4-7 スタニングレディ（牝3 三浦皇成）17

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。