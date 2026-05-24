第１回新潟競馬が５月２４日に終了。騎手部門は１２勝した舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝が、春の新潟開催リーディングを獲得した。先週終了時点で１０勝を挙げて最終週を迎えると、土曜に１勝、日曜にも１勝を積み上げた。

自身初の春の新潟リーディングに輝いた舟山騎手は「新潟リーディングを取れたのは本当に僕が何か変わったというよりも、田中博康調教師はじめ、中村剛士さん（騎乗依頼仲介者）が本当にいい馬をとにかく集めてくれて、美浦所属ですが力のある関西馬にもたくさん乗せていただけたことが、一番大きいかなと思います。田中調教師とはデビューしてから積極的に位置を取りに行ったところで競馬をすることを、ずっと一貫してやってきたので、それが結果につながったことはすごく良かったですし、うれしく思います。（夏競馬は）北海道も行く予定なので、またけがなく函館、札幌リーディングが取れたらいいなと思います」と喜びを語った。

調教師部門は４勝を挙げた加藤士津八調教師＝美浦＝が、３着の差でリーディングに輝いた。