５月２４日のオークス・Ｇ１で、ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）に騎乗して勝利し、女性騎手として初めてのクラシック制覇を成し遂げた今村聖奈騎手（２２）のジョッキーカメラが、ＹｏｕＴｕｂｅの「ＪＲＡ公式チャンネル」で公開された。

ゲート入りの瞬間も明るく「お願いします！」と緊張した様子はなし。スタート直後から、前にラフターラインズ（３着）をみる形で進めた今村騎手は、２コーナーあたりでは「（ここに）いまーす」と声を出した。３コーナーでは行きたがるジュウリョクピエロが頭を振る場面も映っている。

後方追走から直線に入ると、馬の間を巧みにさばきながら猛追。最後は４着のリアライズルミナスと２着のドリームコアの間のスペースに入り、首差で勝利をつかんだ。その瞬間に、大きな声を上げた。

すぐにクリストフ・ルメール騎手から声をかけられ、「サンキュー」と返す。その後も岩田望来騎手や、坂井瑠星騎手から「おお、Ｇ１ジョッキー」と声をかけられていた。

ウイニングランは「ピエちゃん！あんたいっちゃんかっこいいわ！」と愛馬をたたえた。大歓声の前で厩務員と喜び、「夢見てるみたい」と感動した今村騎手。その後も「（寺島）先生、泣いてるんちゃう」と地下馬道を降りると、佐々木大輔騎手に祝福を受け、最後は「落ち着いて乗れました。よう頑張った」との言葉で終わっている。

歴史的な瞬間がつまった「１０分５５秒」となった。