因縁浅からぬ“最恐女王”と“高飛車女帝”がついに和解？ 新展開を予感させる試合後のシュールな“罰ゲーム”ショットに、ファンも思わずほっこりしている。

【画像】1枚のシャツに2人が“すっぽり” シュールな罰ゲーム写真

WWE女子スーパースターのシャーロット・フレアーが24日、自身のインスタグラムを更新。朝からぬ因縁を持つ人気女子スーパースターとのシュールなオフショットなどを公開した。

写真は、日本時間24日に開催された特番『サタデーナイツメインイベント』のバックステージで撮影されたもの。この日の試合でシャーロットは、かつて女子王座を巡り数々の名勝負を繰り広げてきた因縁深いリア・リプリー、そしてアレクサ・ブリスと夢のトリオを結成し、ジェイド・カーギル＆ミチン＆Bファブ組と激突した。試合では、当初はギクシャクしていたものの、激闘の中で徐々に和解へと向かったシャーロットとリアが、随所で息の合った見事な連携技を披露して観客を熱狂させる。しかし、その和解の瞬間の隙を突かれる形となり、惜しくも試合には敗北を喫してしまった。

公開された写真には、そんな試合後のコミカルな罰ゲームのような一幕が収められている。シャーロットとリアの二人は「OUR GET ALONG SHIRT（私たちの仲良しシャツ）」と手書きされた1枚の巨大なTシャツに無理やり二人ですっぽり詰め込まれており、お互いに納得のいかないような不満げでシュールな表情を浮かべて睨み合っている。その一方で、隣に立つ相棒のアレクサ・ブリスは「WE'RE NOT FRIENDS（私たちは友達じゃない）」と書かれた対照的なノースリーブを着ながら、満面の超笑顔で両親指を立ててポーズを決めており、3人の温度差が絶妙な笑いを誘う構図となっている。

シャーロットはこの投稿に「this is what happens when we get along P.s. we lost.（これが私たちが仲良くした結果よ。追伸、負けました）」と自虐的なユーモアを交えて報告。結果は黒星となったものの、トップスターたちが織りなす極上のエンターテインメントに世界中のファンが歓喜している。

この投稿に対し、ファンからは「みんな可愛い」「私のお気に入りのトリオ」「最高のギアだ」「これは素晴らしい」「面白すぎるw」などとコメントされていた。

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