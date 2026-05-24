マツキヨココカラで「LIPS」×「リラックマ」キャンペーン開催！1000円以上の会計でスライダーポーチがもらえるキャンペーンも。

美容プラットフォーム「LIPS」は、2026年5月16日から7月15日まで、「マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」内で「LIPSキャンペーン」を実施中です。

抽選で「バニティポーチ」が当たる

マツキヨココカラ公式アプリとLIPSアプリをアカウント連携して、LIPSアプリ内の応募フォームでクイズに答えると、抽選で「バニティポーチ」（全1種）が30人に当たります。

応募期間は5月16日から7月15日23時59分まで。

また、6月16日から7月15日までの期間、マツキヨココカラの限定店舗で1000円以上の会計時に、LIPSアプリのいずれかの画面をレジで提示すると、「スライダーポーチ」（ランダム全2種）が1点もらえます。

購入する商品は問いません。先着順のため、景品がなくなり次第終了します。1人1店舗1点までで、1回の買い物につき購入店舗で1点のお渡しです。オンラインストアでの購入は対象外です。

どちらのキャンペーンも、詳しくは特設サイトで確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部