EXILE TAKAHIRO、日本武道館ソロ公演『JUBILEE』開催 グループ加入20周年を祝うアニバーサリーライブに
EXILE TAKAHIROが、日本武道館にてソロライブ『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE”』を9月25日に開催する。
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本公演は、EXILE加入20周年の節目を祝うアニバーサリーライブとなる。タイトル“JUBILEE”には、20年という歩みへの感謝と、新たなスタートへの想いが込められておえり、時間を巡りながらも原点へと還る歌声で、これまで支えてくれたファンへ20年分の“ありがとう”を届ける、一夜限りの特別なステージとなる。
開催にあたりTAKAHIROは、「今年はEXILE加入20周年を迎えるメモリアルイヤー。20年の感謝の想いを込めて、また一つ特別なステージを皆さんにお届けいたします。ぜひとも、聖地“日本武道館”でお会いしましょう‼︎」とコメントを寄せた。
チケットは、EXILE OFFICIAL FAN CLUBにて6月1日より先行受付が開始となる。
・EXILE TAKAHIRO コメント
私、EXILE TAKAHIRO4度目となる単独武道館ライブ『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE”』の開催が決定しました！
今年はEXILE加入20周年を迎えるメモリアルイヤー。
20年の感謝の想いを込めて、また一つ特別なステージを皆さんにお届けいたします。
ぜひとも、聖地“日本武道館”でお会いしましょう‼︎
（文＝リアルサウンド編集部）