EXILE TAKAHIROが、日本武道館にてソロライブ『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE”』を9月25日に開催する。

（関連：ØMI、幕張メッセで見せた圧巻の“FUSION” EXILE TAKAHIRO、三浦大知らと無限の可能性を描いたソロプロジェクト集大成）

本公演は、EXILE加入20周年の節目を祝うアニバーサリーライブとなる。タイトル“JUBILEE”には、20年という歩みへの感謝と、新たなスタートへの想いが込められておえり、時間を巡りながらも原点へと還る歌声で、これまで支えてくれたファンへ20年分の“ありがとう”を届ける、一夜限りの特別なステージとなる。

開催にあたりTAKAHIROは、「今年はEXILE加入20周年を迎えるメモリアルイヤー。20年の感謝の想いを込めて、また一つ特別なステージを皆さんにお届けいたします。ぜひとも、聖地“日本武道館”でお会いしましょう‼︎」とコメントを寄せた。

チケットは、EXILE OFFICIAL FAN CLUBにて6月1日より先行受付が開始となる。

・EXILE TAKAHIRO コメント

私、EXILE TAKAHIRO4度目となる単独武道館ライブ『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE”』の開催が決定しました！

今年はEXILE加入20周年を迎えるメモリアルイヤー。

20年の感謝の想いを込めて、また一つ特別なステージを皆さんにお届けいたします。

ぜひとも、聖地“日本武道館”でお会いしましょう‼︎

（文＝リアルサウンド編集部）