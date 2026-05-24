嵐が“みんなへありがとう”と5人そろってパフォーマンス！かつてのライブをまとめた華々しい1分間の動画を公開＆特別映像の配信も予告「思い出が溢れて涙腺崩壊」「鳥肌モノのステキな映像」「ありがとう嵐」

■1999年から2026年までカウントアップし5人並んでステージでパフォーマンスする様子が一挙公開

【動画・写真】“みんなへありがとう”かつてのライブをまとめた1分間ムービー＆予告ショット①～②

嵐公式SNSで、“みんなへありがとう”と題して、映像が公開された。

5月24日18時に嵐公式SNSにて、様々な年代のライブ映像をまとめた1分間の動画が公開された。

サムネイルには、予告で使われていたカットの別ショットが設定されており、ソファーに座った嵐が見ているテレビ画面には、「We are ARASHI」の文字が入り、メンバーも画面を指さしている。

動画がスタートすると、「ありがとう」とテロップが流れ、1999年から2026年までカウントアップ。嵐の楽曲がバックに流れる中メンバーが「We are ARASHI」とコールする音声や、5人並んでステージでパフォーマンスする姿やカラフルなステージなど華々しい様子がまとめられている。

『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』ツアーファイナルの5月31日東京ドーム公演を配信予定の嵐。投稿には「開演前の15:00より特別映像を配信予定」とも添えられている。

ファンからは「思い出が溢れて涙腺崩壊」「鳥肌モノのステキな映像」「ありがとう嵐」などの声があがっている。