今週の決算発表予定 ＤｙＤｏ、トリケミカル、芝浦機など (5月25日～29日)
■5月25日～29日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 5月25日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<6104> 芝浦機 [東Ｐ]
● 5月26日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<2590> ＤｙＤｏ [東Ｐ]
<7590> タカショー [東Ｓ]
● 5月27日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<2391> プラネット [東Ｓ]
● 5月28日――――――――――――
発表予定の企業は、ございません。
● 5月29日―――――――――――― 5銘柄 発表予定
<3329> 東和フード [東Ｓ]
<4369> トリケミカル [東Ｐ] ★
<4627> ナトコ [東Ｓ]
<4707> キタック [東Ｓ]
<7488> ヤガミ [名Ｍ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース
● 5月25日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<6104> 芝浦機 [東Ｐ]
● 5月26日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<2590> ＤｙＤｏ [東Ｐ]
<7590> タカショー [東Ｓ]
● 5月27日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<2391> プラネット [東Ｓ]
● 5月28日――――――――――――
発表予定の企業は、ございません。
● 5月29日―――――――――――― 5銘柄 発表予定
<3329> 東和フード [東Ｓ]
<4369> トリケミカル [東Ｐ] ★
<4627> ナトコ [東Ｓ]
<4707> キタック [東Ｓ]
<7488> ヤガミ [名Ｍ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
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