■5月25日～29日の決算発表銘柄(予定)　　★は注目決算

● 5月25日――――――――――――　　1銘柄　発表予定

<6104> 芝浦機 [東Ｐ]

● 5月26日――――――――――――　　2銘柄　発表予定

<2590> ＤｙＤｏ [東Ｐ]
<7590> タカショー [東Ｓ]

● 5月27日――――――――――――　　1銘柄　発表予定

<2391> プラネット [東Ｓ]

● 5月28日――――――――――――　　

発表予定の企業は、ございません。

● 5月29日――――――――――――　　5銘柄　発表予定

<3329> 東和フード [東Ｓ]
<4369> トリケミカル [東Ｐ] 　★
<4627> ナトコ [東Ｓ]
<4707> キタック [東Ｓ]
<7488> ヤガミ [名Ｍ]

※決算発表予定は変更になることがあります。

★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。

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