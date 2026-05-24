兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、警察は事件に関与した疑いが強まったとして４２歳の職業不詳の男の逮捕状をとり、公開捜査に乗り出しました。

【写真を見る】【速報】兵庫・たつの市母娘殺害事件 娘(52)殺害の疑いで職業不詳の男(42)を指名手配し公開捜査 過去に隣家に居住 事件後行方分からず…警察が行方を追う

殺人容疑で指名手配されたのは、住所、職業いずれも不詳の大山賢二容疑者（４２）です。

大山容疑者は今月１３日ごろ、たつの市新宮町段之上の住宅で、田中千尋さん（５２）を刃物のようなもので複数回突き刺し殺害した疑いがもたれています。

５月１９日、たつの市新宮町段之上の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（７４）と次女の千尋さん（５２）が血を流して死亡しているのが見つかりました。

警察によりますと２人が死亡したのは５月１３日ごろとみられ、いずれも首には深い刺し傷があり、身を守ろうとする際にできる防御創があったということで、警察は殺人事件と断定して捜査本部を設置。

逃げた人物の行方を捜査していました。

警察は２４日、事件に関与した疑いが強まったとして、娘・千尋さん殺害の疑いで大山容疑者の逮捕状を取得。

現時点で大山容疑者の所在は分かっておらず、警察は指名手配して公開捜査に乗り出しています。

警察によりますと、大山容疑者は１０年ほど前に田中さん親子の住む家の南隣に住んでいたということです。

大山容疑者は身長約１６０ｃｍのやせ形で、黒髪。

当時、黒縁メガネ、黒色キャップ、白色マスク、黒の長袖インナーシャツ、グレーっぽい色の靴と黒っぽいショルダーバッグを身に着けていたということで、警察は広く情報提供を求めています。