猫用ベッドの小窓から片目だけを覗かせる黒猫さん。暗闇と黒いお顔が完全に同化したことで、ドキドキしながらも二度見したくなる光景が…！？投稿は、記事執筆時点で22万件以上の表示数を記録し「深淵の向こう側にもまた別の深淵が…」など意味深い声が寄せられています。

【写真：ふと猫用ベッドの『小窓』を見たら、愛猫が……思わず二度見してしまう光景】

暗闇の中でこちらを見つめる瞳

Xアカウント「りっこ」に投稿されたのは、２匹の黒猫さんの思わず目を奪われる光景です。この日、ドームハウスの小窓からジッとこちらを見つめる片目が…。近づいてみるとそこにいたのは黒猫さんだったそうです。

真っ黒な毛並みとドームハウス内の暗がりが重なって、クリクリの瞳だけが暗闇にぽっかり浮かんで見える不思議な光景だったとか。可愛い愛猫だけど…どこか少し怖い。ですが見方を変えると何かのキャラクターのようにも見えます。

実は…遠くから見つめる瞳も

そんな不思議な感覚に陥りながら、ふと視線を上げると、はるか遠くから…黒猫さんがこちらを見ていたといいます。距離があるにも関わらず、ちょうどベッドの上からひょっこり顔を出しているようにも見えたそう。

思わず二度見してしまうシュールな世界観を醸し出してくれた２匹ですが、普段はとっても甘えん坊なんだといいます。そのギャップが『殿』くんと『マーシャ』ちゃんの魅力のひとつなのでした。

投稿には「恐怖映像でしかないよ。片目ないし。（笑）」「ウインク？」「キャッツアイ・・・！」「深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ…」とのコメントと共に、いいね数が1.7万件を超え大反響となっています。

この他にも、Xアカウント「りっこ」には、２匹の黒猫さんの甘えん坊な姿や日常の風景などがたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「りっこ」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。