リビングに取り残された猫を呼んでみたところ…？高速で足を動かしながらやってくる様子がかわいすぎると話題で、動画は2万9千再生を突破。「すごい！速い！！！w」「素晴らしいスピードだねw」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

【動画：階段の下から『飼い主を見上げる猫』→『おいで』と言われた次の瞬間…驚きの光景】

置いてけぼり…

Instagramアカウント『iammaple0314』に投稿されたのは、飼い主さんに呼ばれて全力ダッシュする猫の姿です。動画に登場するのは、元保護猫の「メープル」ちゃん。ハチワレ模様と人懐っこい表情がチャームポイントのかわいい子です。

この日飼い主さんは、階段の上からリビングにいるメープルちゃんを呼ばれたのだそうです。「メーたん。おいで！」と声をかけるも返事はなく、物音ひとつしなかったのだとか。それはまるで「私はここでひとり置いていかれたの…」とでも言いたげな沈黙だったといいます。飼い主さんいわく、メープルちゃんはリビングにひとり残されると毎回“悲劇のヒロイン化”してしまうのだとのこと。

爆笑！滑るような階段ダッシュ

飼い主さんが続けて何度か呼びかけると、ようやく小さな鳴き声が返ってきたのだそう。メープルちゃんは階段の下にちょこんと顔を出すと、上目づかいで飼い主さんを見上げながら「にゃあ」と鳴いたのだとか。その姿は完全に“待ってました”のヒロインムーブそのものだったとのこと。

「はーい、おいで！」と飼い主さんが返事をすると、急にメープルちゃんのスイッチが入り、次の瞬間…スタスタスタァーーッ！とものすごい勢いで階段を駆け上がってきたといいます。あまりの速さに、飼い主さんは思わず吹き出しながら「おお、はやっ」と声を漏らしてしまったそうです。

ギャップが生む破壊力

さっきまでの“しょんぼりヒロイン”はどこへやら、爆速で飼い主さんの足元までやってくると、メープルちゃんはそのままスーーッと横を素通りしていったのだとか。

しょんぼりしたり、フルパワーで駆け寄ってきたり、スルーしたり。まさに自由気ままな猫らしさ全開で生きているメープルちゃんの姿は、たくさんの人々に笑いと癒しを届けることとなったのでした。

投稿には、「張り切ってのぼってきたw」「のぼり方がウケるw」「めっちゃパワフルw」「鳴き声もかわいいね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『iammaple0314』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「iammaple0314」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。