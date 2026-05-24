

EXILE TAKAHIRO

EXILE TAKAHIROのソロライブ『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 "JUBILEE"〜20th Anniversary〜』（ジュビリー）が、9月25日に日本武道館で開催されることが発表された。

TAKAHIROにとって“すべての始まりの場所”とも言える日本武道館で、EXILE加入20周年の節目を祝うアニバーサリーライブが開催される。

タイトル“JUBILEE”には、20年という歩みへの感謝と、新たなスタートへの想いが込められている。時間を巡りながらも原点へと還る歌声で、これまで支えてきたファンへ20年分の「ありがとう」を届ける、一夜限りの特別なステージとなる。

開催にあたりTAKAHIROは、「今年はEXILE加入20周年を迎えるメモリアルイヤー。20年の感謝の想いを込めて、また一つ特別なステージを皆さんにお届けいたします。ぜひとも、聖地“日本武道館”でお会いしましょう‼︎」とコメントを寄せた。

チケットはEXILE OFFICIAL FAN CLUBで6月1日より先行受付スタート。■EXILE TAKAHIROコメント私、EXILE TAKAHIRO4度目となる単独武道館ライブ『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 "JUBILEE" 〜20th Anniversary〜』の開催が決定しました！今年はEXILE加入20周年を迎えるメモリアルイヤー。20年の感謝の想いを込めて、また一つ特別なステージを皆さんにお届けいたします。ぜひとも、聖地“日本武道館”でお会いしましょう‼︎『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 "JUBILEE"〜20th Anniversary〜』すべてはここから始まった時間は巡り 歌声は還る

ライブ情報

9月25日 日本武道館EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026"JUBILEE"〜20th Anniversary〜20年分のありがとうをあなたへ■公演スケジュール2026年9月25日(金) 開場17:30 開演18:30■会場日本武道館