あす25日、熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁は、沖縄の八重山地方に「熱中症警戒アラート」を発表しました。「熱中症警戒アラート」が発表されたのは、全国で今年初めてです。

環境省と気象庁は、あす25日、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、沖縄の八重山地方に「熱中症警戒アラート」を発表しました。

「熱中症警戒アラート」が発表されたのは、今年に入って全国で初めてです。

「熱中症警戒アラート」が発表されたエリアでは、普段以上に屋内の気温や湿度に気を配り、エアコンなどを適切に使用し、より涼しい環境で過ごしてください。また、こまめに休憩を取り、水分・塩分を補給してください。

人の健康に関わる被害が生じるおそれがあります。暑さから自分の身を守ってください。

一方、屋外やエアコンが設置されていない屋内での運動・作業・活動は、できるだけ中止や延期を検討してください。激しい運動は禁物です。

さらに、特に暑さに弱い高齢者や障害者の人たち、小さな子どもたちに対しては、大丈夫かどうか声をかけてあげてください。