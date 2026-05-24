偶然、公園で捨てられボロボロになっていた子猫を発見した投稿者さま。急いで保護して連れ帰ると……。先住犬たちの心優しい反応がSNSで大きな話題に！記事執筆時点で682万回以上再生され、「わんちゃん優しいですね」「めちゃくちゃ涙出ました」といった声が寄せられました。

【動画：偶然、公園で捨てられた『動けない子猫』を発見→保護後、家に連れて帰ると『先住犬』が…思わず泣ける光景】

公園に捨てられていた子猫を保護

Instagramアカウント「@hanasaka.nyaagoro」さまは、2匹の愛犬と2匹の愛猫との生活を紹介しているアカウントです。

現在一緒に暮らしている猫の「とら」くんは、ある日、飼い主さんが公園で捨てられているところを発見した子猫でした。

ぐったりした様子で、もう一歩も歩ける状態ではないとらくんの様子を見て、飼い主さんはすぐに緊急保護。そのまま動物病院に連れて行ったのだそう。

すると、何らかの動物か野鳥に首を噛まれ、脊髄を痛めていたというとらくん。先生からは「この先、歩けないかもしれない」と言われてしまったのだとか……。

ボロボロだったとらくん。しかし、一応食欲はあったそうで、ご飯をきちんと食べ、飼い主さんの献身的なお世話もあり、少しずつ元気を取り戻していたといいます。

家に連れて帰ると…

少しずつ回復してきた頃合いを見計らい、お家では先住犬たちと少しずつ顔合わせを始めることに。

最初は、先住犬「くう」ちゃんと「ぷく」ちゃんも「だれ？」と驚いていた様子だったといいますが、すぐに「この子は家族（仲間）だ」と察してくれたようで、心配するような様子を見せ始めたのだとか！

まだ自力で動けないとらくんを心配して、頻繁にケージ越しに様子を見に行ったり、まるでとらくんを守るように同じ箱の中に入りつつも、怖がらせないように程よい距離感を保って見守ってあげたり。

そんな日々を送るうちに、とらくんも先住犬の2匹に対して心を開くようになり、くうちゃんとぷくちゃんが近くにいるときは、安心したように眠る様子を見せ始めたといいます。

現在の様子が微笑ましい

そして、現在のとらくんの様子は……

なんと、大きく成長し、くうちゃんとぷくちゃんと一緒に日向ぼっこする様子も！今では自力で歩けるようになり、さらに保護された子猫「みー」ちゃんのお世話もしているというから驚きです！

きっと飼い主さんやわんちゃんたちから受けた愛情を、新たに保護されたみーちゃんに、今度は自分が注いでいるのでしょう。

そんなわんちゃんたちととらくんの出会いから現在までの様子は、Instagramで大きな話題になりました。コメント欄には「心配しているワンズがなんとも優しくて……」「心が洗われました」「ワンちゃんたちも寄り添ってくれる姿に感動」といった声が寄せられています。

現在のぷくちゃん、くうちゃん、とらくん、そして新たにファミリーに入ったみーちゃんの様子は、Instagramアカウント「花咲にゃあごろう(@hanasaka.nyaagoro)」さまで紹介されています。

くうちゃん、ぷくちゃん、とらくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@hanasaka.nyaagoro」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。