遊んで欲しくて並べたはずのおもちゃがある物に見えてきて...

ぐっすりと寝てしまい全く起きない飼い主さんと遊んでほしいわんちゃんの一部始終が、よく見るとある光景に見えてしまい話題となりました。話題の投稿には「パパもお疲れなんですよ」「なんて健気なの」とわんちゃんと飼い主さんの両方に癒された方のコメントが寄せられ、記事執筆時点で11.9万回再生を突破しています。

【動画：眠っていたら、犬が『遊んでほしい』とおもちゃを持ってきて…まさかの『お供え物』を添える光景】

おもちゃを持って行き、パパに遊んでほしいのに...

話題となっているのはTikTokアカウント「dankichi215」に投稿されたトイプードルの『ダン』くんのある日の出来事です。

ダンくんは大好きなパパに遊んでもらおうと、たくさんのおもちゃをパパの元に運んできたのだそうです。しかしパパはお疲れなのか熟睡中だったようで、ダンくんにもおもちゃにも気づかず、ビクともせずに寝続けていたのだとか。

一方、ダンくんはパパが寝ていることに気が付いていないのか、せっせとパパの顔の周りにおもちゃを置き続けていたそうです。

「生きてる？」お供え物のようになってしまったおもちゃたち

全く起きないパパとおもちゃを置き続けるダンくん。いつの間にかパパの周りに置かれたおもちゃがまるで「お供え物」のように見えてしまうようになってきたのだとか。

ダンくんも「生きてるよね？」とカメラのほうへ心配そうな目線を送っていたそうで、思わずクスッと笑ってしまうような光景が広がっていたのだそう。目が覚めたパパが、顔の周りにあるたくさんのおもちゃを見てどう思ったのか、その後の反応も気になります。

お気に入りのベッドは洗濯物カゴ

他の投稿では逆に、ぐっすり眠るダンくんをパパが優しく撫でる光景もみることができました。おもちゃが散らばったリビングの中で、ダンくんが眠っていた場所はなんと「洗濯物カゴの中」！

おもちゃでたくさん遊んで疲れ果ててしまった後なのか、ダンくんの身体がフィットするお気に入りの場所である洗濯物カゴに自ら入って熟睡していたようです。天使のような寝顔でパパに撫でられる姿がなんとも可愛らしいダンくんなのでした。

ビクともせず熟睡するパパの周りにお供え物のようにおもちゃを置くダンくんの様子には、「無理に起こさないの可愛すぎ」「パパ起きないよ？の顔かわいい」と、ダンくんの素直すぎる反応に癒された方々のコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント「dankichi215」では甘えん坊なトイプードルのダンくんの可愛すぎる日常の様子や成長の過程を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「dankichi215」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。