大好きなお姉さんが帰ってしまうと勘違いした大型犬が見せた、“愛おしすぎる”行動が話題になっています。まるで人間のようなリアクションを見せて引き留める姿に、思わず胸を打たれる人が続出。

投稿は記事執筆時点で39万再生を突破し、「可愛すぎる♡」「健気で泣ける」といったコメントが寄せられています。

【動画：大好きなお姉さんに会った大型犬→立ち上がっただけで『帰っちゃうの？』と勘違いして…必死過ぎる『引き留め方』】

お姉さんのことが大好きなカイルくん

TikTokアカウント「inu_bu」に投稿されたのは、大好きなお姉さんに会えた大型犬の微笑ましいひと幕。登場するのは、アイリッシュセッターの「カイル」くんです。元気いっぱいで甘えん坊な性格だというカイルくんは、この日も嬉しさを隠しきれなかったそう。

ウッドチップが敷かれた広場で、お姉さんと向かい合うカイルくん。すると次の瞬間、両前足をお姉さんの肩へ回し、そのままぎゅっと抱きついていたといいます。どうやら立ち上がったお姉さんを見て「もう帰っちゃうの？」と勘違いしてしまったんだとか。

離れるどころか…

お姉さんが少し姿勢を変えようとすると、カイルくんはさらに密着。首元へ顔をうずめるようにしながら、絶対に離れたくないと訴えているかのようだったそうです。両前足でしっかりホールドする姿は、まるで小さな子どものよう。

その後も、お姉さんが少し動くたびに、カイルくんは慌てたように顔を寄せていたんだとか。必死にしがみつく姿からは、「まだ帰らないで…」という声が聞こえてきそうで、胸がぎゅっとなるような光景だったようです。

周りが見えないほど夢中♡

周囲では、同居犬のハスキー・エイトくんが自由に歩き回っていたそう。しかしカイルくんは、周りの様子など気にならないほどお姉さんとの時間に夢中だったといいます。全身を預けるように甘える姿からは、深い信頼関係までも伝わってくるかのよう。

その一途すぎる姿には、「前世で何かあったのでは？」と感じてしまう人が続出したのも納得です。離れたくない気持ちが溢れ出た“必死すぎる引き留め方”が、多くの人の心を掴んだのでした。

投稿には「かわいくて健気で泣けてくる」「かわいすぎて、こんなふうにされてみたい…♡」「過去になにかの縁があったのかもですね」「こんなことされたら一生離れたくない」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「inu_bu」では、個性豊かな大型犬たちの日常が多数投稿されています。甘えん坊な姿から思わず笑ってしまう場面まで、愛情たっぷりに暮らすワンコたちの姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「inu_bu」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。