◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準々決勝 東京ベイ 26―3 BL東京（2026年5月24日 東京・秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン（RS）3位の東京ベイが、同6位のBL東京を26―3で破り、プレーオフ（PO）準決勝に進出した。5月31日の準決勝でRS2位の埼玉と対戦する。BL東京は3連覇を逃した。

東京ベイは、前半4分にPGで先制を許したが、同15分、ゴール前の反則でスキを突いてクイックスタートしたSH岡田一平（32）が逆転トライ。前半を7―3で折り返した。

後半は、厳しいディフェンスで一方的に試合を進め、3トライを追加。フラン・ルディケ・ヘッドコーチ（HC）は「ディフェンス・バトルになると思っていた。相手にエネルギーを与えないことがテーマだった」と厳しい表情を崩さずに振り返った。

試合前にPRオペティ・ヘル（27）の姉が亡くなる不幸があった。No.・8マキシ・ファウルア主将は「チームにとって悲しいことがあった。そこを背負って戦った」と話した。次戦は、昨季のPO決勝で敗れた埼玉と対戦する。「BL東京さんの分も背負って戦う」と準決勝を見据えた。