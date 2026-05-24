BARTHの新作入浴剤で極上の夜時間♡カモミール香る癒しバスタイムへ
ナイトウェルネスブランド「BARTH（バース）」から、人気の「BARTH FOR RELAX」シリーズ第2弾として、“Chamomile CitrusFog”の香りが新登場。ベルガモットやカモミールなど12種の天然精油をブレンドした、やさしく上品な香りが、おやすみ前のバスタイムを贅沢な癒し時間へ導いてくれます♡重炭酸イオンによる温浴効果で疲労回復をサポートしながら、心までゆるめてくれる注目の入浴剤です。
やさしい香りに包まれる新作
2026年8月21日（金）に発売される「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX Chamomile CitrusFog」は、BARTHならではの重炭酸イオンの温浴効果と、心地よい香りを両立した新作入浴剤です。
香りは、フローラルなカモミールにベルガモットのほろ苦いシトラス感を重ねた、ナチュラルでやわらかな“カモミールシトラス”の香り。
まるで霧に包まれるようにふんわり香り立ち、慌ただしい一日の終わりにそっと寄り添ってくれます。
さらに、重炭酸イオンを長時間お湯に溶け込ませる独自処方を採用。有効成分が温浴効果を高め、疲労回復を促進します。
塩素除去成分のL-グルタミン酸ナトリウムも配合されており、やわらかな湯ざわりを楽しめるのも魅力です。
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気分で選べるBARTHシリーズ
BARTHのバスタブレットは、コンディションや気分に合わせて選べる全4種類をラインナップ。
「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤」は無香料タイプで、しっかり疲れを取りたい日におすすめ。
「BARTH中性重炭酸入浴料BEAUTY」は、コラーゲンやヒアルロン酸を配合し、うるおいケアを重視したい日にぴったりです。
また、「BARTH FOR RELAX」シリーズには、ラベンダーが香る“Lavender Fog”も展開。今回の“Chamomile CitrusFog”と合わせ、その日の気分で香りを選べるようになりました♪
新作「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX Chamomile CitrusFog」の価格は、3錠入り462円、9錠入り1,144円、30錠入り3,190円、120錠入り8,980円（税込）。120錠入りはEC限定販売です。
さらに、4種類を試せる「BARTH中性重炭酸バスタブレット4種のトライアルセット」は1,650円（税込）、EC限定の「BARTH Bathtablet Edition」は3,058円（税込）で登場します。
癒しの夜習慣をはじめよう
忙しい毎日だからこそ、おやすみ前の時間を丁寧に過ごしたいもの。BARTHの新作「Chamomile CitrusFog」は、疲れた身体を温めながら、やさしい香りで気持ちまでほぐしてくれるアイテムです。
気分を切り替えたい日や、眠る前にリラックスしたい夜にもぴったり♡
その日のコンディションに合わせて選べるBARTHシリーズで、自分をいたわる心地よいナイトルーティンを始めてみてはいかがでしょうか。