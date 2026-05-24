◇レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（2026年5月24日 東京・駒沢体育館）

女子フリースタイル50キロ級決勝で、21年東京五輪王者の須崎優衣（キッツ）が小川凜佳（育英大）に3分33秒フォール勝ちを収め、3年ぶりの優勝とともに9月開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得した。

高速タックルが売りの須崎だが、この日は4―1で迎えた第2ピリオドにスタンドの投げ技から相手を抑え、フォール勝ちに持ち込む新境地を披露した。

「（銅メダルだった）パリ五輪が終わってからの期間でやってきたことがハマってきて、自分の強いレスリングが確立されてきたと実感した。（不利な体勢から）自信を持って投げ技にいくことができた」と手応えを示した。

10年近く日本の女子最軽量級をけん引してきた須崎だが、意外にもアジア大会に出場するのは今回が初めて。金メダルを獲得した東京五輪は無観客開催だっただけに懸ける思いも強く、「自国開催で非常に盛り上がると思う。家族や会社の皆さん、ファンの方々も来て下さると思うので、優勝できるようにしっかり準備したい」と宣言した。