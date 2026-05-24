お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が24日放送の、フジテレビ系「かのサンド増刊号」に出演。1日に歩く歩数を明かした。

今回は「ふるさと凱旋SP」とし、25年に宮城県仙台市＆栗原市で行われたロケのVTRを見ながら相方の富澤たけし（52）、お笑いタレント狩野英孝（44）とともに語った。

視聴者からのお便りコーナーで、「年齢が上がるにつれて痩せにくくなってきました。運動が苦手なので、楽しみながら効果のあるダイエットを3人の体験を通じて知りたい」という相談が寄せられた。

すると伊達は「富澤たけしさんからのメールですか？ ダイエット成功した人に対しての相談じゃないですか？」と話すと、富澤も「なんで俺たちにこれを？」と不思議そうな表情を見せた。

そして伊達は「同じ悩みをちょうど持ってますよ」とし、「俺1日ね、最近7000歩〜8000歩、歩こうと思ってる。歩く番組やってるんですけど、この間1万7000歩、歩いたかな。7000〜8000は歩きたい」と明かした。

富澤が「あれやって、次の日も歩いてるんですか？」と質問。伊達は「歩いてる。ちょっとデパートとか買い物行くと、結構歩くでしょ。そういうとこ行く」と明かした。富澤は「で、何かおいしいもの買って？」と聞くと、伊達は「おいしいもの買って…、歩いて、天丼食って」と説明。狩野が「太って帰ってきますよ？」とツッコみ、伊達が「太って帰ってきてる、結局ね」と言うと、笑いが起きた。