俳優の市村正親さんと篠原涼子さんの息子で、俳優でアーティストの市村優汰さんがTikTokを更新。アップされた動画に映り込んだ広すぎる部屋が話題となっている。



【動画】「この広さえぐい」まさに豪邸… 優汰さんと広々空間

優汰さんは「sry kitty（翻訳 ごめんね、子猫ちゃん）」とコメントし、動画を投稿。動画では、優汰さんが音楽に合わせてダンスを披露しているが、ユーザーはその広々とした部屋にも注目。大量の服がかけられているクローゼットスペースや、部屋に散見される複数の額縁、優汰さんの足元にはくつろぐ猫の姿もみられる。



SNSでは、「この広さえぐい」「豪邸」「服かっこいい」などのコメントがあった。



優汰さんは2021年、父親の市村正親さんとミュージカル「オリバー！」で共演し、本格的に舞台デビュー。その後、音楽劇「プリンス・オブ・マーメイド〜海と人がともに生きる〜」や、BS-TBS「天狗の台所」、テレビ東京「夫を社会的に抹殺する5つの方法 Season2」などに出演した。2024年にホリプロを退社した後は、アーティストとしてSNSなどを中心に活動中。