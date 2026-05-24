【クロスワードクイズ】解けると楽しい！ 空欄に入るひらがなは？ ヒントは会社組織の役割
短時間でできる言葉のクイズで頭を柔らかくほぐしてみませんか？ 集中して言葉を連想することで、脳のポテンシャルを引き出しましょう。
・じ・□・ざ・□（横の言葉）
・ざ・□・こ（縦の言葉）
ヒント：「会社組織における役割」を思い浮かべてみましょう。
答えを見る
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▼解説
じんじ（人事）
じんざい（人材）
ざいこ（在庫）
完成した単語は、会社の組織や人員配置を指す「じんじ」、能力のある優れた人を表す「じんざい」、そしてお店などに保管されている商品の「ざいこ」の3つでした。すべてビジネスシーンでは非常によく使うおなじみの言葉ですが、パズルとして文字が交差すると一瞬考えてしまいますよね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・じ・□・じ（縦の言葉）
・じ・□・ざ・□（横の言葉）
・ざ・□・こ（縦の言葉）
ヒント：「会社組織における役割」を思い浮かべてみましょう。
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正解：「ん」「い」正解は「ん」と「い」でした。
▼解説
じんじ（人事）
じんざい（人材）
ざいこ（在庫）
完成した単語は、会社の組織や人員配置を指す「じんじ」、能力のある優れた人を表す「じんざい」、そしてお店などに保管されている商品の「ざいこ」の3つでした。すべてビジネスシーンでは非常によく使うおなじみの言葉ですが、パズルとして文字が交差すると一瞬考えてしまいますよね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)