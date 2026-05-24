『トイ・ストーリー』新作ジュエリー登場へ！ “ロッツォ”のいちごチャーム付きネックレスなど3種
ジュエリーブランド「ケイウノ」は、6月26日（金）から、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズをモチーフにした新作ジュエリーを、全国の店舗と公式オンラインショップで発売する。
【写真】“バターカップ”のピアスも！ 『トイ・ストーリー』新作ジュエリー一覧
■“遊び心”あふれるジュエリー
今回登場するのは、『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクターたちをモチーフにした、ネックレス1種とピアス2種の全3種類。
“ロッツォ”をモチーフにしたネックレスは、両手を広げたポーズを立体的に表したほか、バックチャームに“いちご”モチーフをプラスしており、抱きしめると甘いいちごの香りがするというキャラクター設定をさりげなく落とし込んでいる。
また、ユニコーンのぬいぐるみ“バターカップ”の愛らしい表情や丸みのあるフォルムを繊細な造形で再現したピアスも展開。片方は特徴的なハート型の鼻にちなんでハートモチーフで製作されており、左右で異なるデザインが楽しめる。
さらに、“ダッキー”と“バニー”の関係性を左右で楽しめるピアスも販売。ダッキーにはイエローゴールドコーティングをほどこし、バニーはシルバーカラーで仕上げることで、それぞれのキャラクターらしい色合いを表現している。
【写真】“バターカップ”のピアスも！ 『トイ・ストーリー』新作ジュエリー一覧
■“遊び心”あふれるジュエリー
今回登場するのは、『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクターたちをモチーフにした、ネックレス1種とピアス2種の全3種類。
“ロッツォ”をモチーフにしたネックレスは、両手を広げたポーズを立体的に表したほか、バックチャームに“いちご”モチーフをプラスしており、抱きしめると甘いいちごの香りがするというキャラクター設定をさりげなく落とし込んでいる。
さらに、“ダッキー”と“バニー”の関係性を左右で楽しめるピアスも販売。ダッキーにはイエローゴールドコーティングをほどこし、バニーはシルバーカラーで仕上げることで、それぞれのキャラクターらしい色合いを表現している。