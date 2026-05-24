大同生命ＳＶリーグ女子で初優勝を果たしたＳＡＧＡ久光は２４日、本拠地の佐賀・鳥栖市内で優勝祝賀パレードに参加した。

１０季ぶりの指揮官就任１年目でチームを頂点へと導いた中田久美監督と選手たちは、鳥栖駅近くの商店街約３５０メートルを徒歩で移動。地元テレビ局では生中継も行われる盛況ぶりで、駆けつけた約１万人のファンを前に、主将の栄絵里香は「優勝して鳥栖に帰ってくることができましたー！」と声を弾ませた。

レギュラーシーズン２位からチャンピオンシップを勝ち抜いたシーズンを振り返り「選手たちの頑張りもあり、優勝という形でご報告できて本当にうれしい」と中田監督。開幕３連敗というスタートだったが「私はまったく心配していませんでした。『そうきたか』と、やるべきことが明確になった３連敗だった」と言葉に力を込めた。

連覇がかかる来季に向けては「一回りも二回りも成長したスプリングスをお見せできるよう、一丸となって頑張って参ります」と意気込んだ指揮官。今回のパレードで特別協賛を務めた久光製薬の中冨一榮代表取締役社長は「またこの鳥栖で、皆さんと分かち合える場ができるように応援していきたい」と変わらぬサポートを誓った。