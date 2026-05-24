白州原酒樽熟成の限定ビールも試飲できる。サントリーの3工場で「ザ・プレミアム・モルツ おいしさ発見ツアー」

白州原酒樽熟成の限定ビールも試飲できる。サントリーの3工場で「ザ・プレミアム・モルツ おいしさ発見ツアー」