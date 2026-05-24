【オークス】1着ジュウリョクピエロ、2着ドリームコア、3着ラフターラインズ 全着順



プレゼンターの倉科カナさんとの握手で笑顔を見せる今村聖奈騎手（c）SANKEI

3歳牝馬クラシック第2戦目・第87回オークス（GI）が24日に行われ、5番人気ジュウリョクピエロがゴール前で抜け出し、今村聖奈騎手（22）とのコンビで樫の女王に輝いた。

鞍上の今村騎手はJRA女性騎手として史上初のGI制覇を果たした。

2着にはC.ルメール騎手騎乗のドリームコア、3着にはフローラS勝ち馬ラフターラインズが入った。桜花賞馬スターアニスは12着に敗れ、牝馬二冠の夢は潰えた。

第87回 オークス（優駿牝馬）（GI）着順

2026年5月24日（日）2回東京10日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 8-16 ジュウリョクピエロ（牝3 今村聖奈）5

2着 6-12 ドリームコア（牝3 C.ルメール）3

3着 8-18 ラフターラインズ（牝3 D.レーン）2

4着 3-5 リアライズルミナス（牝3 津村明秀）10

5着 8-17 スウィートハピネス（牝3 高杉吏麒）11

6着 1-2 レイクラシック（牝3 M.ディー）12

7着 7-13 エンネ（牝3 坂井瑠星）4

8着 2-3 アランカール（牝3 武豊）6

9着 7-15 アンジュドジョワ（牝3 岩田望来）7

10着 5-9 トリニティ（牝3 西村淳也）9

11着 2-4 ロングトールサリー（牝3 戸崎圭太）14

12着 5-10 スターアニス（牝3 松山弘平）1

13着 7-14 ソルパッサーレ（牝3 浜中俊）15

14着 6-11 アメティスタ（牝3 横山武史）13

15着 4-8 スマートプリエール（牝3 原優介）8

16着 1-1 ミツカネベネラ（牝3 横山和生）18

17着 3-6 ロンギングセリーヌ（牝3 石橋脩）16

18着 4-7 スタニングレディ（牝3 三浦皇成）17

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。