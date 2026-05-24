SNSで報告

男子バレー日本代表の宮浦健人が24日、自身のインスタグラムで結婚を報告した。剛腕サウスポーとして活躍する27歳。「日々、バレーボールが出来ている環境に感謝し、これからも一生懸命プレーに励んで参ります」とつづった。

宮浦はSVリーグ・ウルフドッグス名古屋に所属する190センチのオポジット。高い跳躍力とサウスポーから繰り出す強烈なサーブ、スパイクを武器としている。ポーランド、フランスでのプレー経験もあり、日本代表でも活躍。2026年度も登録メンバーにも名を連ねている。

宮浦がインスタグラムに記したコメントの全文は以下の通り。

◇ ◇ ◇

いつも応援してくださっているファンの皆様

支えてくださっている関係者の皆様

いつも温かい声援でサポートしていただき、ありがとうございます。

私事ではございますが、この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます。

日々、バレーボールが出来ている環境に感謝し、

これからも一生懸命プレーに励んで参ります。

今後とも応援、宜しくお願い致します。

宮浦健人



（THE ANSWER編集部）