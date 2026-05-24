バレー男子日本代表・宮浦健人が結婚発表 27歳剛腕サウスポー「これからも一生懸命プレーに励んで参ります」【コメント全文】
SNSで報告
男子バレー日本代表の宮浦健人が24日、自身のインスタグラムで結婚を報告した。剛腕サウスポーとして活躍する27歳。「日々、バレーボールが出来ている環境に感謝し、これからも一生懸命プレーに励んで参ります」とつづった。
宮浦はSVリーグ・ウルフドッグス名古屋に所属する190センチのオポジット。高い跳躍力とサウスポーから繰り出す強烈なサーブ、スパイクを武器としている。ポーランド、フランスでのプレー経験もあり、日本代表でも活躍。2026年度も登録メンバーにも名を連ねている。
宮浦がインスタグラムに記したコメントの全文は以下の通り。
◇ ◇ ◇
いつも応援してくださっているファンの皆様
支えてくださっている関係者の皆様
いつも温かい声援でサポートしていただき、ありがとうございます。
私事ではございますが、この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
日々、バレーボールが出来ている環境に感謝し、
これからも一生懸命プレーに励んで参ります。
今後とも応援、宜しくお願い致します。
宮浦健人
（THE ANSWER編集部）