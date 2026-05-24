プロ野球パ・リーグは24日、セ・パ交流戦前の日程が終了しました。

首位に立つのは西武です。交流戦前最後のカードは首位オリックスに2勝1敗で勝ち越しに成功。首位に立ちました。ここまで27勝20敗1分の貯金7。オリックスも26勝20敗の0.5ゲーム差でつけています。

昨季のリーグ王者&日本一のソフトバンクは、23勝22敗で3位。日本ハムに3連勝で貯金1としました。昨季の交流戦前は、24勝24敗でしたが、セ・リーグ相手に12勝5敗で貯金7をつくり、交流戦制覇。今年もどこまで貯金を増やすのでしょうか。

一方、昨季は交流戦前に貯金9で首位だった日本ハムは、23勝26敗の借金3で交流戦に突入。ロッテは21勝25敗の借金4で5位、楽天は19勝26敗1分の借金7となっており、セ・リーグ相手に巻き返しを狙います。

昨季の交流戦では、パ・リーグ全6チームが貯金生活。今季もセ・リーグを圧倒するか注目されます。

▽昨季の交流戦前

1位 日本ハム 29勝20敗2分

2位 オリックス 25勝21敗3分

3位 西武 27勝23敗

4位 ソフトバンク 24勝24敗2分

5位 楽天 23勝26敗1分

6位 ロッテ 17勝31敗

▽今季の交流戦前1位 西武 27勝20敗1分2位 オリックス 27勝20敗3位 ソフトバンク 23勝22敗4位 日本ハム 23勝26敗5位 ロッテ 21勝25敗6位 楽天 19勝26敗1分