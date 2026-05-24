西武が首位浮上&オリックスも0.5差 ソフトバンクは貯金1で交流戦突入 昨季はパ6チームが勝ち越しとセを圧倒
プロ野球パ・リーグは24日、セ・パ交流戦前の日程が終了しました。
首位に立つのは西武です。交流戦前最後のカードは首位オリックスに2勝1敗で勝ち越しに成功。首位に立ちました。ここまで27勝20敗1分の貯金7。オリックスも26勝20敗の0.5ゲーム差でつけています。
昨季のリーグ王者&日本一のソフトバンクは、23勝22敗で3位。日本ハムに3連勝で貯金1としました。昨季の交流戦前は、24勝24敗でしたが、セ・リーグ相手に12勝5敗で貯金7をつくり、交流戦制覇。今年もどこまで貯金を増やすのでしょうか。
一方、昨季は交流戦前に貯金9で首位だった日本ハムは、23勝26敗の借金3で交流戦に突入。ロッテは21勝25敗の借金4で5位、楽天は19勝26敗1分の借金7となっており、セ・リーグ相手に巻き返しを狙います。
昨季の交流戦では、パ・リーグ全6チームが貯金生活。今季もセ・リーグを圧倒するか注目されます。
▽昨季の交流戦前
1位 日本ハム 29勝20敗2分
2位 オリックス 25勝21敗3分
3位 西武 27勝23敗
4位 ソフトバンク 24勝24敗2分
5位 楽天 23勝26敗1分
6位 ロッテ 17勝31敗
1位 西武 27勝20敗1分
2位 オリックス 27勝20敗
3位 ソフトバンク 23勝22敗
4位 日本ハム 23勝26敗
5位 ロッテ 21勝25敗
6位 楽天 19勝26敗1分