◇MLB ドジャース 11-3 ブリュワーズ(日本時間24日、アメリカンファミリー・フィールド)

ドジャースの佐々木朗希投手が5回3失点で今季3勝目。試合後にこの日の登板を振り返りました。

初回は先頭から2者連続2塁打で先制され、その後は自らのエラーも絡み3失点の立ち上がり。「1番バッター(ジャクソン・チョウリオ選手)に対しては甘いボールを投げてしまった。他のバッターに関してはいいところに投げたつもりだったんですけどバッターもうまかったので、その中で粘られたりうまく繋げられたりして苦しかった」と振り返ります。

それでも2回以降は立ち直ると、2回2アウトから5回までは10人連続アウトを奪うなど尻上がりに調子を上げました。

佐々木投手は「初回は点の取られ方だったり、初回に3点取られるってこと自体は反省しなきゃいけない」と総括しつつ、「その後しっかりゼロを重ねてなんとか5回まで行けたことと、1番から始まる大事な5回をしっかり抑えたことは、今までに比べたら成長しているところなのかなとは思っています」とコメント。5回まで投げきり先発投手として最低限の役割を果たしたことへの手応えを口にします。

1点リードの6回からはドジャースのリリーフ陣が4投手による無失点リレーを展開。「ずっといいピッチングをし続けてくれる。本当に助けられています」と、リードを守った継投陣に感謝しました。

10人連続アウトを奪っていながら5回を終え降板となりましたが、「自分のパフォーマンスに対してブルペンの方がいいという判断だと思うので、そこは普通に今日は割り切っていくしかない」と語り、「そこ(6回以降)を任せてもらえるようなピッチャーになっていくことが大事なのかなと思います」とさらなる成長を誓いました。