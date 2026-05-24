安達祐実、変わらなすぎる近影に「子供の頃の写真かと思いました」「こんな可愛い44歳いない」
女優の安達祐実が24日までにInstagramを更新。不変のかわいい近影を公開すると、ファンから絶賛が寄せられた。
【別カット】安達祐実「透明感ハンパない」最新ショット（ほか3枚）
安達が投稿したのは、自身がプロデュースするアパレルブランドのアイテムを身に付けたソロショット。写真には、ゲームシャツとストライプ柄のサロペット、猫があしらわれたキャップという装いの彼女がカメラにポーズを決める姿が収められている。
いつまでもかわいい彼女の近影に、ファンからは「童顔すぎて…子供の頃の写真かと思いましたかわいいっ!!」「同い年だけど、こんな可愛い44歳いないです」「透明感ハンパないですね」などの声が集まっている。
■安達 祐実（あだち ゆみ）
1981年9月14日生まれ、東京都出身。幼少時に雑誌モデルとして芸能界デビュー。1994年のドラマ『家なき子』（日本テレビ系）でブレイク。近年は『捨ててよ、安達さん。』（テレビ東京系）、『3000万』（NHK総合）、『夫よ、死んでくれないか』（テレビ東京系）などの作品で主演を務めている。
引用：「安達祐実」Instagram（＠_yumi_adachi）
【別カット】安達祐実「透明感ハンパない」最新ショット（ほか3枚）
安達が投稿したのは、自身がプロデュースするアパレルブランドのアイテムを身に付けたソロショット。写真には、ゲームシャツとストライプ柄のサロペット、猫があしらわれたキャップという装いの彼女がカメラにポーズを決める姿が収められている。
いつまでもかわいい彼女の近影に、ファンからは「童顔すぎて…子供の頃の写真かと思いましたかわいいっ!!」「同い年だけど、こんな可愛い44歳いないです」「透明感ハンパないですね」などの声が集まっている。
1981年9月14日生まれ、東京都出身。幼少時に雑誌モデルとして芸能界デビュー。1994年のドラマ『家なき子』（日本テレビ系）でブレイク。近年は『捨ててよ、安達さん。』（テレビ東京系）、『3000万』（NHK総合）、『夫よ、死んでくれないか』（テレビ東京系）などの作品で主演を務めている。
引用：「安達祐実」Instagram（＠_yumi_adachi）