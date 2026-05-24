TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÁÐ»Ò½Ð»º¸å½é¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤Î»Ò°é¤Æ¥¯¥¨¥¹¥È ¥Þ¥ÞLV.1¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡À¸¸å7¤«·î¤ÎÁÐ»Ò¤ÈÃËÀ­µ­¼Ô¤ò½Å¤Í¤ë¡¡­à¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ò¥²À¸¤¨¤¿¤ê...­á¡¡µÕ¼ÁÌä¤âÏ¢È¯¤Ç²ñ¾ì¾Ð¤¤


ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯9·îËö¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÇ¥³è¡¦Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢´°Á´ÉÁ¤­²¼¤í¤·¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£

ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÈÖ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ­àÄë²¦ÀÚ³«¤Ç»º¤ó¤ÀÆü¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ú¡¼¥¸¡£Ëã¿ì¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ëº£¤Î´¶¾ðÁ´Éô¤¬Âº¤¯¤Æ¡¢¥®¥Ã¥·¥êÊ¸»ú¤â½ñ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÉÁ¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦­á¤È²óÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

­à¤¢¤È¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È¤«Íñ»ÒÅà·ë¤È¤«Î®»º¤·¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤·¤¿Æü¤Î¤³¤È¤È¤«ÉÁ¤­¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¼Â¤Ï»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬Âô»³¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ­á¤È¡¢Æ±¤¸¶­¶ø¤Î¿Í¤Ø¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 


°¦¤¹¤ëÁÐ»Ò¤È¡¢¾­Íè¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¹Ô¤­¤¿¤¤¾ì½ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È­à¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª­á¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢­à¾åÌîÆ°Êª±à¤È¤«ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤È¤«¡¢¹á¹Á¤È¤«¥Ï¥ï¥¤¤È¤«³¤³°¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤­¤¿¤¤­á¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
 


Â³¤±¤Æ¡¢Ì´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÃæÀî¤µ¤ó¤Ï­à¤Ç¤âÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ°é¤Á¤¬Áá¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©È¿¹³´ü¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©­á¤È¡¢ÃËÀ­µ­¼Ô¤Ë¿©¤¤µ¤Ì£¤ËµÕ¼ÁÌä¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ­ÊóÆ»¿Ø¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢­à¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ò¥²À¸¤¨¤¿¤êÆ¯¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢³§¤µ¤ó¸«¤Æ¤Æ¤âÎÞ½Ð¤Æ¤¯¤ë...­á¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥É¥Ã¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 



¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û