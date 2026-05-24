たくさん並んだ「雲」の中に、たった1文字だけ違う漢字が紛れています。制限時間は1分！ 集中力と観察力を頼りに、異なる漢字を見つけ出せるでしょうか？ サクッと挑戦して、脳をリフレッシュしましょう！

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たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

ずらりと並んだ「雲」の中に、1文字だけ違う漢字が紛れています。形がよく似ているため、油断していると見落としてしまうかも。制限時間1分で、別の漢字を見つけ出してみましょう！

問題：「雲」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：右半分にあります。

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正解：雪

正解は上から3つ目、左から7つ目の「雪」でした。

▼解説
「雲」と「雪」は、どちらも「雨かんむり」を持つよく似た漢字です。下の部分が「云」か「ヨ」かの違いだけなので、ぱっと見では見分けがつきにくいですよね。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)