【漢字間違い探しクイズ】「雲」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
ずらりと並んだ「雲」の中に、1文字だけ違う漢字が紛れています。形がよく似ているため、油断していると見落としてしまうかも。制限時間1分で、別の漢字を見つけ出してみましょう！
ヒント：右半分にあります。
答えを見る
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▼解説
「雲」と「雪」は、どちらも「雨かんむり」を持つよく似た漢字です。下の部分が「云」か「ヨ」かの違いだけなので、ぱっと見では見分けがつきにくいですよね。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ずらりと並んだ「雲」の中に、1文字だけ違う漢字が紛れています。形がよく似ているため、油断していると見落としてしまうかも。制限時間1分で、別の漢字を見つけ出してみましょう！
問題：「雲」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
ヒント：右半分にあります。
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正解：雪正解は上から3つ目、左から7つ目の「雪」でした。
▼解説
「雲」と「雪」は、どちらも「雨かんむり」を持つよく似た漢字です。下の部分が「云」か「ヨ」かの違いだけなので、ぱっと見では見分けがつきにくいですよね。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)