「力の差を見せつけられた3連戦でファンの方に申し訳ない」阿部監督も思わず“懺悔”　GT3連戦で屈辱のスイープ食らう、黄金ルーキー立石にプロ初アーチ許す

阪神3連戦で1勝もできず、巻き返しを期す阿部監督(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

巨人が伝統の一戦で一矢報いることはできなかった。

巨人は5月24日の阪神戦に3−6と敗れ、カード3連敗。一時は7連勝と破竹の勢いを見せたチームも4連敗と急降下している。

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またも阪神打線の勢いを止められなかった。先発はここまで5勝をマークしているドラ1ルーキー左腕の竹丸和幸。

黄金ルーキーに虎狩りを託したが0−0で迎えた5回にゲームは動いた。

一死走者なしから梅野隆太郎に先制のホームランを許すと尚も二死一塁の場面。この日は「1番・三塁」で先発出場したドラフト1位ルーキーの立石正広に5回一死一塁の場面で147キロ直球を捉えられ、逆方向に運ばれた。プロ初アーチとなる1号2ランを浴び、0−3とリードを広げられる。

さらに6回無死一、二塁から大山悠輔にも左翼線へ適時二塁打を許し、0ー4とリードを広げられる。