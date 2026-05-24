「つよ！！！！」市川團十郎、息子の加工で女性の姿に！ 「き、、綺麗」「北川景子っぽい」「超絶美形」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月24日、自身のInstagramを更新。息子が女性に加工した写真を披露しました。
【写真】市川團十郎、息子の加工で女性の姿に
この投稿にコメントでは「つよ！！！！」「後藤久美子さんに似てる」「すっごい美人」「北川景子ちゃんっぽいな」「こんな美しく生まれたい（笑）」「き、、綺麗」「どことなく麻央ママだねー」「やり手の国際弁護士って感じですね」「柴崎コウさんみたいです」「シゴでき感がすごい」「やり手のCEO！！」「超絶美形」など称賛の声が多数寄せられています。
【写真】市川團十郎、息子の加工で女性の姿に
「シゴでき感がすごい」團十郎さんは「勸玄から、パパを女の人にしたよ。と、、 え？」とつづり、息子・勸玄さんが女性に加工した自身の写真を投稿。きりっとした目元やロングヘアが印象的な美しい姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「つよ！！！！」「後藤久美子さんに似てる」「すっごい美人」「北川景子ちゃんっぽいな」「こんな美しく生まれたい（笑）」「き、、綺麗」「どことなく麻央ママだねー」「やり手の国際弁護士って感じですね」「柴崎コウさんみたいです」「シゴでき感がすごい」「やり手のCEO！！」「超絶美形」など称賛の声が多数寄せられています。