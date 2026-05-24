歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月24日、自身のInstagramを更新。息子が女性に加工した写真を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：市川團十郎さん公式Instagramより）

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歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月24日、自身のInstagramを更新。息子が女性に加工した写真を披露しました。

【写真】市川團十郎、息子の加工で女性の姿に

「シゴでき感がすごい」

團十郎さんは「勸玄から、パパを女の人にしたよ。と、、 え？」とつづり、息子・勸玄さんが女性に加工した自身の写真を投稿。きりっとした目元やロングヘアが印象的な美しい姿を披露しています。

この投稿にコメントでは「つよ！！！！」「後藤久美子さんに似てる」「すっごい美人」「北川景子ちゃんっぽいな」「こんな美しく生まれたい（笑）」「き、、綺麗」「どことなく麻央ママだねー」「やり手の国際弁護士って感じですね」「柴崎コウさんみたいです」「シゴでき感がすごい」「やり手のCEO！！」「超絶美形」など称賛の声が多数寄せられています。

「後ろ姿、親子ですね」

22日の投稿では「並んで歩ける今を、一緒に過ごせる時間を、大切にしたいと思います。気づけば、歩幅も近くなってきました」とつづり、息子と手を繋いで散歩をする写真を披露している團十郎さん。ファンからは「背も高くなられたんですね」「頼もしい背中の2shot最高です」「まだ、手繋ぎで父子で歩けるなんて、ステキですね」「涙出ます」「後ろ姿、親子ですね」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)