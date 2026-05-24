女優でモデルの宮部のぞみが２３歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が寄せられている。

２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「２３歳になりました」と報告。「朝から私の顔４個分くらいのお花をいただいて最高の気分です。お花好き。」と明かすと、美背中があらわになった花柄のミニ丈ワンピース姿でポーズを決めるショットや幼少期ショットなどを複数アップした。

続けて、「２２歳は、沢山（たくさん）の人と出会い、沢山の感情を知った一年でした。人との関わりの中で、自分自身を知り、誰かを大切に想（おも）うことの意味を学びました。出会ってくれた皆さんありがとうございます。」と感謝の言葉を記し、「２３歳は、もっと強く、もっと優しく、もっと自由に生きていきたいです。」と２３歳への思いをつづった。

そして最後に、「２２ ｗａｓ ｃｈａｏｓ． ２３ ｗｉｌｌ ｂｅ ａｒｔ．」（２２は混沌としていた。２３は芸術になるだろう。）と記した。

この投稿には「おめでとうございます」「引き締まった背中、綺麗ですね」「幼少期のんちゃん可愛すぎる」「綺麗」「いい一年になりますように」「２３歳は最高だったなぁ と思える素敵な一年を過ごされてくださいね」「大好きだよーーーっ」などの声が寄せられている。

宮部は２０１８年に行われた「ミス・ティーン・ジャパン」で応募総数４２３７件からグランプリに輝いた逸材。今年３月には「週刊プレイボーイ」の表紙と巻頭グラビアに登場していた。