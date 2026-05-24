現在ラストツアーを行っている「嵐」が24日、民放テレビ局のCMをジャックした。ネット上では大きな反響があった。

午後6時直前の30秒間のCMが全て嵐に。これまでのライブを振り返る特別映像が流された。「A・RA・SHI」をBGMに、最後は「嵐 ラストステージ『We are ARASHI』FAMILY CLUB onlineにて生配信」とナレーションが入り、最終公演のライブ配信を大々的に告知した。

23日にグループの公式Xが更新され、ソファに座ったメンバー5人がテレビを見る写真を投稿。「2026/5/24 17:59:30〜」とつづっていた。また、CM放送後には1分のロングバージョンが投稿され、動画内では「ありがとう」の感謝のメッセージが表示された。

嵐のラストツアーは3月13日の札幌ドームを皮切りに、5大ドームで全15公演を開催。すでに14公演を終え、今月31日の東京ドーム公演がグループとして最後の活動となる。ちょうど1週間後の午後6時が開演時間。

ネット上では23日の“告知”から注目を集めており、「嵐のCMすげぇぇぇえええ」「最高すぎる」「嵐のCM見られたー」「地上波に嵐が出ただけで涙」「今から泣きそう」「嵐のCM見ただけで、涙出た」などの声が上がっていた。