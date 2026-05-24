タレントの丸りおなさんが5月24日、自身のインスタグラムを更新。

バイクとのショットを公開しました。

【写真を見る】【 丸りおな 】 バイク女子 「HONDAのCB1000F」と笑顔 「Honda Dream Cafeに行ってきました！！」





丸りおなさんは「『HONDAのCB1000F』」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、丸りおなさんがバイクに共に笑顔を浮かべる姿などが見て取れます。







続けて「群馬県の道の駅『中山盆地』で開催されている Honda Dream Cafeに行ってきました！！」「またお知らせしますね」と、ファンに向けて呼びかけています。



この投稿にファンからは「バイク女子りおなちゃんカッコイイ〜」・「りおなさん♥ 似合いますね めっちゃカッコいいです」・「りおなちゃんバイクに乗ってるのが素敵です」などの反響が寄せられています。







丸りおなさんは、1998年 8月 1日生まれで現在27歳。テレビのバラエティー番組やドラマの他、舞台俳優としても活躍しています。







4月11日、丸りおなさんは大型二輪の免許を取得したことを、自身のＳＮＳで報告。

５月３日には「ついにハーレー納車しました♥」「2026年モデルの Street Bob」と、愛車「ハーレーダビッドソン」に跨る動画を公開し「初心者ライダーですが、これからたくさん乗れるように頑張ります」と、その思いを綴っていました。







【 丸りおなさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1998年 08月 01日

出身地：神奈川県

血液型：B型

サイズ：T 155cm / S 23cm

趣味：スノーボード,資格を取ること

特技：水泳,スキューバダイビング







【担当：芸能情報ステーション】