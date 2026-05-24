くりいむしちゅー上田晋也（56）がMCを務めるTBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に24日、生出演。その前の番組「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）のMCである爆笑問題との掛け合いに臨んだ。その前にサンジャポに出ていたチームみらいの安野貴博党首から「（持ち時間が）3分間しかない党首討論、どうやればいいか教えていただきたい」と問われた。

上田は「知るか〜」とツッコんだが、爆笑問題の太田光が「生放送で、時間管理はやっぱりね」と上田の話術に言及。上田は「話を短くまとめたかったら、星新一さんの本、呼んでもらえませんかね」と、短編小説や掌編小説を得意とした日本を代表するSF作家の名前を挙げた。安野氏は笑いながらも「ショートショートのね」と納得した。

さらに上田は、「自分たちの聞きたいこととか、等の主張とかを、めくり付きのフリップにして紹介しながら、『続きはこちら』とか。『続きはウェブで』と言っておけば何とかなるんじぉゃないか」と答えた。安野氏は「確かにめくり、見たことない。検討します」と話した。

この掛け合いを見ていた爆笑問題の太田光から突然「ファーストキスっていつでした？」と突拍子もない質問が飛んできた。これに上田は「何の話だよ！これ、太田さんに言ってもしょうがない。音声さん、なんで毎週あの男の声を生かしてるんですか。切ってください。来週から」と強制終了させていた。