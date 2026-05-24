■これまでのあらすじ

初めて会ったときから香奈は義母のことが苦手だった。両家の格差や格式にこだわる義母。それでもシングルマザーの家庭で育った自分を受け入れてくれたので我慢しようと思っている中、義母と連絡先を交換することになる。すると、義母が急に結婚式を仕切りだした。



急に義母が結婚式を仕切りだしたので、私はとにかく誰でもいいから参列者を集めようと、そこまで交流のない後輩を誘うことにしました。

だって、超人気ホテルでの結婚式ですよ？ みんな本心では出席したいに決まってる。それなのに…、後輩たちからも断れてしまいました。どうして？ 私は素敵な結婚式にしたいだけなのに、なんで…みんなして邪魔するの？もしかして、私がいけないの？ううん、大丈夫。みんな、私が羨ましいだけなんですよね。親戚さえ来てくれれば恰好がつくもん。それなのに、親戚すら誰も来ないって…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)