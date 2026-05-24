Omoinotake、新曲「FLASHBULB」「花束」がTVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期OPテーマ・EDテーマに決定！

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島根県出身のピアノ・トリオバンドOmoinotake。2024年1月にリリースした「幾億光年」（TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌）がストリーミング累計6億回再生を突破し、2024年を代表するラブソングとして大きな話題を呼んだ。さらに2026年3月15日には、自身初となる日本武道館公演をソールドアウトさせた。

そんなOmoinotakeが、7月1日（水）より順次放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期OP＆EDテーマをそれぞれ担当することが決定した。

どちらもアニメのために書き下ろされた楽曲で、OPテーマ「FLASHBULB」は、 瞬間的な光のような青春時代の煌めき、「君」がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆け出したくなるようなサウンドにのせて歌った楽曲。EDテーマ「花束」は、日に日に大きくなっていく秘めた恋心、「友達」で居続けるために、打ち明けることのできない心の葛藤を歌ったミッドチューンとなっている。

YouTubeのアニプレックスチャンネルにて公開されたアニメPVにて、楽曲も一部解禁となった。

なおOmoinotakeは、今秋にMajor 3rd Albumをリリースすること、さらにそのアルバムを携え、海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催する。ツアーチケット（国内公演）は現在各プレイガイドにて先行受付中。アルバムの詳細は後日発表予定となっている。

各詳細や今後の情報は、OmoinotakeオフィシャルHPやSNSなどでチェックしよう。

＜Omoinotake コメント＞

この度TVアニメ「花ざかりの君たちへ」第2期のOPとEDを担当させいただくことになりましたOmoinotakeです。

時代や国を超えて愛されているこの作品に、2曲も携わらせていただけることを、心から嬉しく思います。

眩しいほどの煌めきを「FLASHBULB」に、秘めた恋心を「花束」に、作品から受け取った感情をそれぞれの曲に、全力で込めて作らせていただきました。

あなたの元へ届く日を、心待ちにしています。

●作品情報

TVアニメ「花ざかりの君たちへ」



2026年7月1日（水）より各局にて順次放送開始！

TOKYO MX 7月1日(水)より 毎週水曜24:30〜

とちぎテレビ 7月1日(水)より 毎週水曜24:30〜

群馬テレビ 7月1日(水)より 毎週水曜24:30〜

BS11 7月1日(水)より 毎週水曜24:30〜

ほか MBS・CBCテレビ・RKB毎日放送にて

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。

配信情報

2026年7月1日(水)25:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信！

※第2期第1話のみ、地上波放送終了後に第2話と共に配信

【スタッフ】

原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス）

監督：竹村菜月

監督補佐：うえだしげる

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：蘇詩宜

プロップデザイン：原 由知

色彩設計：伴 夏代

CG監督：西牟田祐禎

美術監督：市倉 敬

撮影監督：魚山真志

編集：柴田香澄

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シグナル・エムディ

【キャスト】

芦屋瑞稀：山根 綺

佐野 泉：八代 拓

中津秀一：戸谷菊之介

難波 南：梅原裕一郎

梅田北斗：福山 潤

中央千里：川島零士

萱島大樹：内山昂輝

関目京悟：駒田航

野江伸二：古屋亜南

神楽坂真言：日野聡

天王寺恵：水中雅章

九条威月：榎木淳弥

姫島正夫：子安武人

主題歌

第2期OPテーマ：Omoinotake「FLASHBULB」

第2期EDテーマ：Omoinotake「花束」

●ライブ情報

Omoinotake Live「Omoinotake ONE MAN TOUR 2026」

2026年9月27日（日）新潟 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館・劇場

2026年10月3日（土）宮城 仙台電力ホール

2026年10月9日（金）Hong Kong TIDES

2026年10月11日（日）Taipei Zepp New Taipei

2026年10月17日（土）Seoul Gonggam Centre

2026年10月23日（金）大阪 NHK大阪ホール

2026年10月25日（日）福岡 福岡国際会議場メインホール

2026年11月3日（火祝）愛媛 松山市総合コミュニティセンター・キャメリアホール

2026年11月6日（金）東京 Shibuya LOVEZ

2026年11月8日（日）北海道 共済ホール

2026年11月27日（金）愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

2026年11月29日（日）広島 広島JMSアステールプラザ 大ホール

2026年12月10日（木）島根 出雲市民会館

2026年12月11日（金）鳥取 米子市公会堂

《TICKET》※国内公演のみ

チケット料金：全席指定（一般） ￥7,700（税込）※東京公演のみドリンク代別

全席指定（学割）：￥6,500（税込）※東京公演のみドリンク代別

※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可

※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。

（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただきます。予めご了承ください。）

各プレイガイド先行（抽選）受付中※国内公演のみ

2026年5月23日（土）12:00〜順次

ぴあ

https://w.pia.jp/t/omoinotake-tour26/

e+

https://eplus.jp/omoinotake-tour26/

ローチケ

https://l-tike.com/omoinotake-tour26/

※11/6(金)東京公演は先行予定枚数終了につき、受付対象外となります。予めご了承ください。

※お一人１公演につき４枚まで申込み可

※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。

※受付期間、入金期間等はプレイガイドごとに異なります。詳細は各プレイガイドの受付サイトにてご確認ください。

注意事項

※開場／開演時間は変更となる場合がございます。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録画・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止

海外公演チケット販売

・2026年10月9日（金）Hong Kong TIDES

チケット販売URL

https://www.tickets.neon-lit.com/

・2026年10月11日（日）Taipei Zepp New Taipei

チケット販売開始：未定

・2026年10月17日（土）Seoul Gonggam Centre

チケット販売URL：

Korean

https://ticket.yes24.com/Perf/58335

Global

https://ticket.yes24.com/Pages/English/Perf/FnPerfDeail.aspx?IdPerf=58335

※その他海外公演のチケット詳細は、各受付サイトにてご確認ください。

ファンクラブ

Omoinotake公式ファンクラブアプリ「オモタケラボ」

詳細・入会はこちら

https://subscription.app.c-rayon.com/app/omotake-labo

＜Omoinotakeプロフィール＞

島根県出身。中学からの同級生同士が2012年に東京で結成した藤井怜央 / レオ(Vo,＆Key.)、福島智朗 / エモアキ(Ba.)、冨田洋之進 / ドラゲ(Dr.)の3人からなるピアノ・トリオバンド。繊細ながらも情感を揺さぶるヴォーカルと歌詞が、「踊れて泣ける」グルーヴを生み出し、幅広い世代からの支持を集める。

2020年に配信された「モラトリアム」が自身初の劇場アニメ主題歌に起用され話題を集める。さらに同年11月に配信された「産声」は、テレビ東京「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」のドラマOPに起用された。

YouTubeチャンネル登録者もメジャーデビュー前にして、10万人を突破。9年間のインディ活動、渋谷を中心に行い続けたストリートライヴを経験してきた彼らだからこそ描ける、「EVERBLUE」（TVアニメ『ブルーピリオド』オープニングテーマ）を収録したEPにて2021年11月17日ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビュー。

2022年には「心音」が、映画『チェリまほ THE MOVIE』主題歌となり話題となる。

2023年9月、Major 1st ALBUM「Ammolite」をリリースし、全国Zeppツアーを開催。

2024年1月にリリースした「幾億光年」（TBS系火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌）が各ストリーミングチャートを席巻し、累計再生数が自身初の6億回を突破。

2025年1月29日にMajor 2nd ALBUM「Pieces」をリリース。9月より全国ツアー「Omoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 “Shinka”」を開催。2026年3月に開催した自身初の日本武道館でのワンマンライブはソールドアウトとなった。

©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

関連リンク

TVアニメ「花ざかりの君たちへ」公式サイト

https://hanakimi-anime.com/

Omoinotakeオフィシャルサイト

http://omoinotake.com/