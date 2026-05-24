◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―５広島（２４日・バンテリンドーム）

広島が２試合連続逆転勝ちで、今季初の３カード連続勝ち越しを決めた。

３点ビハインドの６回１死、名原がデビューから３試合連続マルチ安打となる右前打で出塁。続く菊池が左翼へ２号２ランを放ち１点差に迫った。なおも２死満塁から持丸が一塁線を破る走者一掃の二塁打で試合をひっくり返した。

先発・岡本は初回に３失点。２回以降は粘りの投球で追加点を与えず、５回３失点で３勝目を挙げた。

「３番・遊撃」でスタメン出場した小園は２回の守備から交代。初回、２点を失ってなお２死一、二塁の場面で鵜飼の三遊間のゴロに追い付きながらも捕球できず、左前に抜け３点目を失った。２２日の同カードでも初回の失策が失点に直結していた。

２６日からは交流戦。借金６の５位から上位進出を狙う。

以下は新井監督の一問一答。

―先制されながら、６回に逆転した。

「キク（菊池）のホームランが火をつけてくれた。その後もみんなよく粘って（四球を）選んで、モチ（持丸）もいいヒットだった」

―名原のヒットが起点。直前の守備を含めてチームを勢いづけるプレーが目立つ。

「気持ちがすごく出る選手なので、周りの選手たちのいい影響になっている」

―前日の大野に続き、今日は高橋宏から複数得点。

「大きいと思うね。この３連戦は、相手もすごく素晴らしいピッチャーばっかりだったので。昨日も今日も、こういういい試合ができたことを少しずつみんな自信にしていってもいい」

―小園は２回で交代。鵜飼の打球を捕球できなかった。

「今日はそれだけどね。今日だけじゃないので代えた。ああいうプレーをされると、チームの士気が落ちるし、ピッチャーも人生をかけてマウンドに上がっているので」

―先発・岡本は粘った。

「今日はあんまり調子は良くなかったと思うけど、初回の３点だけで粘って投げていたので、こういう展開になる。彼はいいも悪いも経験にしてもらいたい」

―３カード連続勝ち越し。いい流れで交流戦へ。

「いい試合ができつつあるので、またあしたしっかり休んで交流戦に臨んでいきたい」