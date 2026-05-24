◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

３歳牝馬１８頭立てで争われ、５番人気で今村聖奈騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が、最後の直線で馬群を割って一気の末脚で抜け出し、樫の女王の座に就いた。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にし、歴史に新たな１ページを刻んだ。勝ち時計は、２分２５秒６。

ＪＲＡ所属女性騎手のＪＲＡ・Ｇ１成績は、過去に８例。藤田菜七子騎手（引退）が１９年フェブラリーＳ（コパノキッキング５着）が最初。２２年３月にデビューした今村騎手も２２年ホープフルＳ（スカパラダイス１８着）、２３年ホープフルＳ（ホルトバージ１１着）の経験があり、今回が３度目のＧ１舞台だった。

寺島調教師「本当にうれしいとしかないというか、ホッとしているのとうれしいのと…本当にそんな感じです。

（レース前の雰囲気は）装鞍所までは思ったより落ち着いていけましたし、輸送も含めて雰囲気良くいけたんですけれども、やっぱりパドックに行ってたくさんのお客様の前で、Ｇ１ということで長めのパドックだったので、途中からかなり発汗も多かったですし気合もかなり乗ってて、正直どうなるのかなっていう感じはしました。何人かスタッフを連れてきて２人引きして、待機所からもう１人引っ張れるようにして、やれることは全部やって。（今村）聖奈と打ち合わせてやったんですけど。ゲート裏にいく頃には結構雰囲気が良くなっていたんで、正月競馬の時よりかは全然マシの雰囲気なのかなと思っていました。

（レース前に騎手とはどんな打ち合わせをしたか）東京では全然勝ったことないですし、出てみないと分からないですし…。東京得意なクリストフ（ルメール）さんと、人気の松山（弘平）ジョッキーを、ただそれだけを見て行けと、他は考えなくていいんじゃないかなという気持ちでした。

（道中は）スタート思ったよりしっかり決めてくれて、１、２コーナーの入りはすごくうまいこと入ってくれたなという感じで見てました。スローペースだったので、あとはどっから動いてくるのかなと思っていました。本人も我慢させるところまでは我慢させると決めていたみたいで。本当にその通りに乗って、本当に馬がそれによく応えてくれたなという感じでしたね。

（ゴール前は）直線ちょっと半ばくらいから、聖奈が追い出して。追い出したときにスッと反応してくれたんで。正直、直線に入ったときはさすがに届かないかなと、スローペースなので思っていたんですけど。反応が本当に良かったので、これはちょっとあるかなという感じで見ていました。

（ゴールの瞬間は）すごい、すごいしか言ってなかったですね。ずっと言ってました（笑）（今村かけた言葉は）良かった、とそれだけです。

（弟子とともにＧ１を初制覇）中央のＧ１は初めてで、こういうチャンスのあるレースにあえてというか、ここまで聖奈が乗っていたので。今回がダメでも次があるだろうと思っていたんですけど。いきなりチャンスをものにして、人馬ともにすごかったです。お礼というか、感謝しかないです。

（このあとの展望は）とりあえず凱旋門賞は登録はさせてもらっているんですけど、そこはオーナーと馬の状態を含めて話し合ってどうするかを決めて。馬が走るのは間違いないので、よくみて考えていきたいと思います。

（ファンへ向けて）本当にパドックから気性面が難しい馬で、個性的な、お父さんもオルフェーヴルで面白い馬なんですけど、今村聖奈で勝ってこれからも競馬界を盛り上げていけると思いますので、今回勝てて良かったですし、これからも盛り上げていけると思いますので、これからも応援をよろしくお願いいたします」