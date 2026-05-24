◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―０ヤクルト（２４日・横浜）

敗れはしたが新たな手応えをつかんだ。ヤクルト・奥川恭伸投手は「最後まで行けてよかったな」と悔しさの中にも充実さをのぞかせていた。

失点は２回１死二、三塁で戸柱に右犠飛を許した１点のみ。直球は最速１５２キロを記録。スライダーが切れて、フォークボールが鋭く落ちた。５回以降は一人の走者も許さず８回まで投げきった。２１年のＣＳ最終ステージ第１戦で巨人を相手に無四球で完封勝利を挙げたが、シーズンでの完投は初めて。「しっかりストライクゾーンで勝負していこうと思いました」。申告敬遠は１度あったが、四球はなし。「僅差のゲームだと四球がすごく痛いと思うので。そこはよかったかなと思います」とうなずいた。

４敗目を喫したが、９７球でのプロ初完投は大きな収穫になった。「体力的な面で今までほどあんまりキツさを感じなかった。去年より体力的に強くなっているなと実感できたので、これからもしっかり長いイニングを投げれるように頑張りたいと思います」と奥川。２６日からのセ・パ交流戦へ弾みをつける投球になった。