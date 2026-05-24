◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）

巨人は阪神に今季初の３タテをくらい、今季ワーストの４連敗となった。先発の竹丸和幸投手は５回に梅野にソロ、同じドラフト１位の立石にの２ランを許すなど、６回４失点で３敗目。３点差の７回の２番手で登板した田和が２失点して試合が決まった。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は「日曜日は総力戦。７回は細かく継投してもよかった」と指摘した。

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伝統の一戦で悔しい３連敗となった。浦田の犠飛で１点を奪い３点差となった直後の７回表。２番手の田和がマウンドに上がった。１死後、立石に中前安打を許し、中野を三振、森下に四球を出し２死一、二塁とした。

この時点でまだ３点差、攻撃も３イニング残っている場面。翌日は試合のない月曜日。こまめに継投していってもよかった。佐藤輝は今季左投手の方が対戦打率がいいということもあったのかもしれないが、変則の高梨などをあててもよかった。

結果論と言われてしまうかもしれないけど、この回２点を失い試合は決まってしまった。ホームランの出やすい東京ドーム。３点差はワンチャンスで追いつける。これが４、５点となるとそうはいかない。

私が現役の時から「日曜日は総力戦」と言われていた。翌日に試合のない日はブルペンデーのように早め早めに救援陣を投入することがあった。先発の竹丸を５回で降板させる選択肢もあったかもしれない。

交流戦前に４連敗したがまだ貯金は２ある。（山崎）伊織を欠く中で頑張っていると言える。交流戦では「交流戦男」に出てきてもらいたいね。阪神の立石選手のように、チームに勢いをつけてくれる存在がほしい。（宮本 和知）