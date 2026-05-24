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あすは広い範囲で晴れて、洗濯日和になりそうです。ただ、沖縄や奄美は断続的に雨となって、雨脚の強まる所もあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意が必要です。

あす朝の気温は、北日本を中心にけさより高くなりそうです。この時季としては高めで、東日本や西日本では20℃前後となるでしょう。日中の最高気温はきょうより高く、東海から西で30℃以上の真夏日になる所が多くなりそうです。東京も27℃まで上がる見込みです。また、沖縄の八重山地方には熱中症警戒アラートが発表されています。できるだけ暑さを避けて、熱中症に注意してください。

＜あす25日（月）の各地の予想最高気温＞
　札幌：21℃　　釧路：13℃
　青森：23℃　　盛岡：26℃
　仙台：24℃　　新潟：23℃
　長野：27℃　　金沢：27℃
　東京：27℃　名古屋：30℃
　大阪：31℃　　岡山：30℃
　広島：29℃　　松江：29℃
　高知：28℃　　福岡：30℃
鹿児島：29℃　　那覇：29℃

火曜日も晴れ間の出る所が多いものの、西から天気が下り坂となりそうです。水曜日から木曜日は雨の範囲が広がって、西日本や東日本を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。この先は各地で気温が高めとなり、週の後半は蒸し暑くなりそうです。