あすは広い範囲で晴れて、洗濯日和になりそうです。ただ、沖縄や奄美は断続的に雨となって、雨脚の強まる所もあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意が必要です。

あす朝の気温は、北日本を中心にけさより高くなりそうです。この時季としては高めで、東日本や西日本では20℃前後となるでしょう。日中の最高気温はきょうより高く、東海から西で30℃以上の真夏日になる所が多くなりそうです。東京も27℃まで上がる見込みです。また、沖縄の八重山地方には熱中症警戒アラートが発表されています。できるだけ暑さを避けて、熱中症に注意してください。

＜あす25日（月）の各地の予想最高気温＞

札幌：21℃ 釧路：13℃

青森：23℃ 盛岡：26℃

仙台：24℃ 新潟：23℃

長野：27℃ 金沢：27℃

東京：27℃ 名古屋：30℃

大阪：31℃ 岡山：30℃

広島：29℃ 松江：29℃

高知：28℃ 福岡：30℃

鹿児島：29℃ 那覇：29℃

火曜日も晴れ間の出る所が多いものの、西から天気が下り坂となりそうです。水曜日から木曜日は雨の範囲が広がって、西日本や東日本を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。この先は各地で気温が高めとなり、週の後半は蒸し暑くなりそうです。