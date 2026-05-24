野田商店内でスイーツを販売している「3時のかんぶつ屋さん」。奥は野田智也さん＝和歌山県海南市

切り干し大根を混ぜ込んだシフォンケーキや麩を浮かべたプリン…。和歌山県海南市の乾物店「野田商店」の倉庫一角にあるショーケースには乾物を使い、工夫を凝らしたスイーツが並ぶ。「現代の暮らしの中で、乾物を口にしてもらうきっかけをつくりたい」と考えた3代目社長野田智也さん（49）が始めた「3時のかんぶつ屋さん」だ。（共同通信＝板谷優子）

野田商店と書かれた、古く大きな鉄の扉が歴史を感じさせる。戦後間もなく開業し、給食事業者や飲食店へ食材を納入してきた。3時のかんぶつ屋さんは2011年に開いた。

乾物は栄養素やうまみが凝縮した食材だが、水で戻す手間が必要で「現代の生活スタイルにマッチしていない」と感じていた野田さん。「乾物をスイーツの材料として使い、親子に味わってもらうことで、幼少期に舌で記憶した味を、大きくなった時、思い出して食べてほしい」と開発を始めた。

食べやすさと乾物の風味を両立するため、試行錯誤。約1年半かけて完成したのがヒジキのシフォンケーキだ。茶色い生地の中に細かく粒状にしたヒジキが入っている。しっとりした口当たりで、ほんのりとヒジキが香り、優しい甘みもある。「乾物とスイーツの組み合わせに半信半疑だったお客さんも、食べるとそのおいしさに驚きますね」と野田さんは言う。

干しシイタケをりんごジュースやココアで戻すなど素材を変え、合う組み合わせを探す。隠し味に昆布だしを用いたり、粗く刻んだ乾物を混ぜ込み食感を残したりと、工夫を重ねる。「食生活に乾物を取り入れてもらうための味覚づくり」が狙いだ。

2021年には売り場をモダンに改装し、「古いようで新しい」店づくりに取り組む。猫の形をした麩やレトロなパッケージの商品を店頭に並べるのは、若い世代にも乾物を手に取ってもらえるように、という思いからだ。

「野田商店の軸である乾物を大切にしつつ、時代に合わせた変化を加えていきたい」と前を見据えている。

◎乾物

乾物 農産物や海産物などを乾燥させ、保存性を高めた食品。日本かんぶつ協会によると、食材を太陽光に当てると殺菌や漂白の効果があり、うまみや栄養素が増幅するという。協会では基礎知識や製造工程、調理法、栄養価など、乾物についての幅広い知識を持った「かんぶつマエストロ」を養成しており、「野田商店」の野田智也さんもその一人だ。

「3時のかんぶつ屋さん」で販売されているヒジキのシフォンケーキ

和歌山県海南市の乾物店「野田商店」