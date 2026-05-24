◇プロ野球セ・リーグ DeNA1-0ヤクルト(24日、横浜スタジアム)

DeNAの石田裕太郎投手と戸柱恭孝選手が試合後のお立ち台に登場。試合前にこの日、任意引退することが電撃発表されたビシエド選手へ感謝の思いを込めました。

先発で6回無失点と好投した石田投手は、初回にビシエド選手の登場曲でマウンドへ。「NPBでずっと活躍されている選手ですし、僕も小さいころから知っている選手だったので、そんな選手がいきなり引退ってなってすごく寂しい想いだったんですけど、ビシエドさんの力を借りようと思って今日は登場曲にさせていただきました」と想いを明かしました。

2回に先制の犠牲フライを放った戸柱選手は、インタビューの最後にファンへのメッセージを求められ、「その前に」と前置きし、「タンケカモン！」とビシエド選手の愛称である“タンケ”を叫び、仲間をお立ち台に呼びます。

大きな拍手で迎えられたビシエド選手は、戸柱選手とハグ。そしてファンの前で「みなさん最後まで沢山の声援を送っていただいて本当にありがとうございました。僕が横浜に来てからどんな時も素晴らしい応援を送ってくださったので、すごく自分の力になりました。ありがとうございました」と感謝を伝えました。

さらにチームを代表してキャプテンの筒香嘉智選手と中日時代からともに戦った京田陽太選手から記念品と花束が贈られ、ビシエド選手は涙を拭い、別れを惜しみました。またグラウンド上では、6度の胴上げも行われました。